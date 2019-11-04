В Витебске 63-летнего рабочего убило рухнувшей металлоконструкцией

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Смертельное ЧП на производстве произошло в областном центре в понедельник, 4 ноября. Проинформировали о трагедии в пресс-службе СК в официальном аккаунте в Telegram.

На рабочем месте в Витебске погиб 63-летний мужчина. Рабочий одного из предприятий облгорода в этот день был занят на срезке металлоконструкции со стены. Но что-то пошло не так и тяжелый железный «остов» упала прямо на мужчину. Придавленный металлическим «корпусом» витебчанин получил смертельные травмы и скончался на месте несчастного случая.

– Следователи уже осмотрели место происшествия. Продолжаются следственные действия: допрашиваются работники предприятия, изымается документация. Также для выяснения всех обстоятельств смертельного травмирования на производстве назначены экспертизы, – пояснили в пресс-службе.

«Комсомолка» сообщала о похожей трагедии, произошедшей на днях в другом областном центре. В Гродно рабочего на производстве убила рухнувшая с высоты бобина.