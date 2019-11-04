2019-11-04T19:27:55+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Несовершеннолетний игроман украл с карточки минчанки почти $1000

Женщина почти месяц не вспоминала о потере «пластика», вот что из этого вышло
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Мошенник с помощью чужой карточки совершил более 40 платежей.Мошенник с помощью чужой карточки совершил более 40 платежей.Фото: Надежда БУТОВИЧ
Изменить размер текста:

В начале осени жительница Минска отправилась на дачу в Витебскую область. Там она в один из дней потеряла банковскую карточку. Правда, пропажу она заметила только спустя месяц. Зашла в личный кабинет интернет-банкинга, чтобы посмотреть остаток счета и увидела десятки операций – платежи, которые она не совершала. Женщина обратилась в милицию, чтобы найти злоумышленника.

– Удалось установить, что неизвестный похитил с банковского счета потерпевшей свыше 2 тысяч белорусский рублей. С помощью платежной карты оплачивались игровые приложения в интернете, было совершено более 40 платежных операций, – сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Вскоре был установлен и игроман-мошенник. Им оказался 16-летний студент одного из учебных заведений Витебщины.

– Молодой человек нашел банковскую карточку на улице. Данные сфотографировал, а "пластик" выбросил. Информацию вводил при оплате платежей на интернет-ресурсах. Ранее судим не был и к уголовной ответственности не привлекался, – добавили в пресс-службе.

На данный момент дело передано на правовую оценку. Если парня признают виновным в хищениях путем использования компьютерной техники, он может лишиться свободы на 5 лет.

Еще больше материалов по теме: «Минск: криминальные новости»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Забрал часы, а потом вернулся за сумочкой»: спящую брестчанку обокрал 18-летний парень
В Витебске 63-летнего рабочего убило рухнувшей металлоконструкцией
Белорусский турист пытался запрыгнуть в нишу для шасси самолета, чтобы пролететь в ней 2 000 километров до острова в Тихом океане
В Гродно водитель автобуса, который переехал пассажира, получил 2 года «химии»
Синоптики объявили штормовое предупреждение на 5 ноября
«Тело закопали в лесу недалеко от дома». В убийстве мужчины в Докшицком районе подозревают его сына
В Речице диспетчер продавал украденное топливо, а деньги тратил в букмекерской конторе
В Витебске мужчина перебегал пути перед поездом - и попал в больницу с поврежденными ногами
Лукашенко находится в Эмиратах уже 5 дней. Чем он там занимается?
Погода в Беларуси на 5 - 10 ноября: дожди и до 16 градусов тепла
«Сын до сих пор не найден!»: продолжаются поиски 5-летнего Михаэля
В Минске ночью столкнулись такси и каршеринговый автомобиль
В Микашевичах пятилетний ребенок выпал с 8-го этажа
Под Гродно легковушка насмерть сбила водителя большегруза