Несовершеннолетний игроман украл с карточки минчанки почти $1000

Женщина почти месяц не вспоминала о потере «пластика», вот что из этого вышло

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В начале осени жительница Минска отправилась на дачу в Витебскую область. Там она в один из дней потеряла банковскую карточку. Правда, пропажу она заметила только спустя месяц. Зашла в личный кабинет интернет-банкинга, чтобы посмотреть остаток счета и увидела десятки операций – платежи, которые она не совершала. Женщина обратилась в милицию, чтобы найти злоумышленника.

– Удалось установить, что неизвестный похитил с банковского счета потерпевшей свыше 2 тысяч белорусский рублей. С помощью платежной карты оплачивались игровые приложения в интернете, было совершено более 40 платежных операций, – сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Вскоре был установлен и игроман-мошенник. Им оказался 16-летний студент одного из учебных заведений Витебщины.

– Молодой человек нашел банковскую карточку на улице. Данные сфотографировал, а "пластик" выбросил. Информацию вводил при оплате платежей на интернет-ресурсах. Ранее судим не был и к уголовной ответственности не привлекался, – добавили в пресс-службе.

На данный момент дело передано на правовую оценку. Если парня признают виновным в хищениях путем использования компьютерной техники, он может лишиться свободы на 5 лет.