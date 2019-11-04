«Забрал часы, а потом вернулся за сумочкой»: спящую брестчанку обокрал 18-летний парень
В Бресте сотрудники угрозыска вместе с коллегами из Департамента охраны по горячим следам задержали мелкого вора. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
Жертвой воришки стала 47-летняя жительница областного города. Женщина уснула на остановке общественного транспорта, да так крепко, что ее смогли ограбить дважды.
– Спящая женщина показалась «легкой добычей» для 18-летнего горожанина. Молодой человек подошел к незнакомке, открыл дамскую сумочку, быстро выхватил оттуда наручные часы и поспешил отойти в сторону. Подождал, потерпевшая не просыпалась, тогда вернулся и забрал сумку со всем содержимым, – пояснили в УВД.
Узнать детали кражи правоохранителям удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Остановку снимали камеры ближайшего предприятия, сотрудники охраны которого и позвонили в милицию.
Злоумышленник был задержан. Ущерб превысил 1200 рублей, в сумочке были кошелек с деньгами, смартфон, документы и другое имущество.
Возбуждено уголовное дело.
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