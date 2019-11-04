В Калинковичском районе вместо браконьеров попались наркодилеры

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Проверяя порядок в лесных угодьях, госинспекторы охраны животного и растительного мира нередко «натыкаются» на злоумышленников другого толка. Так в Калинковичском районе произошла погоня не за браконьерами, а, как оказалось, за наркодилерами. Об этом проинформировала пресс-служба на официальном сайте Госинспекции.

В вечернее время инспекторы Мозырской межрайонной инспекции мониторили вверенный участок. Внимание привлекла легковая «Школа». Иномарка двигалась со стороны Полесского радиационно-экологического заповедника.

– По требованию водитель остановился, но как только увидел, что к машине приближается человек в форме, включил заднюю передачу и «дал по газам». Выехав на трассу компания в авто попыталась скрыться, но их уже с мигалками преследовали сотрудники Госинспекции, – рассказали в пресс-службе.

В какой-то момент погони злоумышленники притормозили и выбросили из машины сверток, а затем снова попытались скрыться. Спустя пару минут инспекторы на машине догнали и обогнали «Шкоду», принудили водителя остановиться.

– Сразу же вместе с задержанными сотрудники Госинспекции вернулись к месту «сброса», где остался характерный след шин от торможения. Недалеко от дороги лежал полиэтиленовый пакет. Экспертиза показала, что в нем находилось 60 граммов марихуаны, – добавили в пресс-службе.

Нарушителей передали в другое ведомство, дело расследует местный наркоконтроль, возбуждено уголовное дело, наркодилеры помещены ИВС.