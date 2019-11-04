2019-11-04T21:33:41+03:00
Политика
КП Беларусь

Эйсмонт объяснила о «не наших войнах»: «Полное искажение сути»

И пояснила, что Медведев «зря» раскритиковал ответ Лукашенко в интервью
Надежда БУТОВИЧ
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Наталья Эйсмонт призвала решать актуальные вопросы по нефти, газу и продуктам, а не вспоминать историю. Фото: belta.by.Наталья Эйсмонт призвала решать актуальные вопросы по нефти, газу и продуктам, а не вспоминать историю. Фото: belta.by.
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«Комсомолка» ранее сообщала о критике со стороны российского премьер-министра слов Александра Лукашенко. В интервью информагентству Казахстана «Хабар» белорусский лидер упоминая многочисленные войны, затронувшие Беларусь, сказал: «Это не наши были войны». На саммите в Бангкоке Медведев попросил не бросать тень на подвиг предков и добавил, что «очень странно слышать такие слова».

Тема потребовала продолжения, журналисты «РИА Новости» попросили пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт все-таки разъяснить: о чем была речь и какая реакция на слова российского премьера?

Первым делом, Эйсмонт уточнила, что фраза о «не наших войнах» звучала в контексте, из которого была выдернута.

- Реакция довольно неожиданная - и заключена ее неожиданность в полном искажении сути, - уточнила пресс-секретарь, пояснив, что с реакцией главы российского правительства Лукашенко ознакомлен.

Затем представитель президента заявила, что фраза не требует никакого подробного разъяснения, так как имелось ввиду, что обе страны и Россия, и Беларусь «уже навоевались». Да и в теме «отречения» от прошлого в постсоветский период была замечена не Беларусь, а как раз-таки «сама Россия, и не единожды».

- А для российского премьер-министра Дмитрия Медведева должно быть странным то, что несмотря на столькие пройденные вместе испытания сегодня наши государства погрязли в бесконечных переговорах по нефти, газу и даже продуктам, - добавила Наталья Эйсмонт.

В завершение она призвала решать актуальные вопросы, а не припоминать историю «седых времен».

- Отношение в Беларуси к истории общеизвестно. Если интересно узнать, как почитаются память и боевая слава защитников Отечества, - приезжайте в Беларусь! Если это не было новым поводом укусить?.. Но тогда - вопрос риторический, - уточнила пресс-секретарь белорусского президента.

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