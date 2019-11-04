2019-11-04T21:37:15+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Оршанском районе лось выбежал под BMW: есть пострадавшие

Водитель и пассажир легковушки доставлены в больницу
Надежда БУТОВИЧ
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"Немец" столкнулся с лосем. Фото: ГАИ Витебск."Немец" столкнулся с лосем. Фото: ГАИ Витебск.
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Серьезное ДТП произошло рано утром в понедельник, 4 ноября, на автотрассе направлением ВитебскГомельУкраина. Об этом пресс-служба ГАИ Витебска сообщила на официальной странице во ВКонтакте.

Авария случилась на 181 километре дороги М8 на территории Оршанского района. Утром по трассе проезжала легковая «БМВ», за рулем которой находилась 23-летняя водитель. Вместе с девушкой в машине ехала 48-летняя пассажирка. Недалеко от деревни Антоновка под иномарку с обочины внезапно выбежал лось.

– Наезда избежать не удалось. В дорожно-транспортном происшествии пострадали девушка-водитель и ее пассажир. Обеих женщин доставили в горбольницу Орши, они госпитализированы. По факту аварии проводится проверка, – добавили в пресс-службе.

В ГАИ напомнили о необходимости соблюдения скоростного режима, особенно на участках дорог, «помеченных» знаком «Дикие животные». Если трасса проходит рядом с лесным массивом осторожность и соблюдение скорости так же не будут лишними, особенно на закате и в темное время суток.

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