Крупные денежные призы разыграют сегодня в Минске

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Возможно, именно для вас вторник 5 ноября станет счастливым днем – сегодня будут разыграны призы 132-го тура игры «Удача в придачу!». Шанс выиграть и изменить свою жизнь есть у каждого участника.

Если вы уже запаслись игровыми кодами и готовы к встрече с фортуной, сегодня в 18:20 устраивайтесь поудобнее перед телевизором или компьютером – и смотрите розыгрыш призов в прямом эфире на телеканале ОНТ, на сайте evroopt.by и на официальных страничках «Евроопт» в социальных сетях. Или приезжайте на Казимировскую, 6, чтобы увидеть все своими глазами.

А посмотреть действительно будет на что: среди покупателей магазинов «Евроопт» и «Хит!», а также онлайн-гипермаркета «Е-доставка» будут разыграны тысячи призов, включая крупные денежные суммы по 20 000 рублей, 30 000 рублей, 40 000 рублей и 50 000 рублей.

Желаем удачи!