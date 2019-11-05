2019-11-05T13:32:15+03:00
Общество
КП Беларусь

Крупные денежные призы разыграют сегодня в Минске

Главного счастливчика определит директор Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа
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Кому повезет на этот раз?Кому повезет на этот раз?
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Возможно, именно для вас вторник 5 ноября станет счастливым днем – сегодня будут разыграны призы 132-го тура игры «Удача в придачу!». Шанс выиграть и изменить свою жизнь есть у каждого участника.

Если вы уже запаслись игровыми кодами и готовы к встрече с фортуной, сегодня в 18:20 устраивайтесь поудобнее перед телевизором или компьютером – и смотрите розыгрыш призов в прямом эфире на телеканале ОНТ, на сайте evroopt.by и на официальных страничках «Евроопт» в социальных сетях. Или приезжайте на Казимировскую, 6, чтобы увидеть все своими глазами.

А посмотреть действительно будет на что: среди покупателей магазинов «Евроопт» и «Хит!», а также онлайн-гипермаркета «Е-доставка» будут разыграны тысячи призов, включая крупные денежные суммы по 20 000 рублей, 30 000 рублей, 40 000 рублей и 50 000 рублей.

Желаем удачи!

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