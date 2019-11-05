«Дядя угостил». В Мостах мужчинах выращивал марихуану и давал ее племяннику

Сказал, что дал покурить в превентивных целях

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В Мостовском районе сотрудники милиции задержали двух молодых людей с марихуаной. В ходе расследования правоохранители выяснили, откуда у них взялся наркотик: молодым людям травку передал дядя одного из них. Оказалось, что местный житель в долгое время выращивал наркосодержащие растения: у него дома были найдены три куста, баночки с измельченной марихуаной, различные приспособления для курения.

Мужчина сказал, что наркотик передавал племяннику с благими намерениями, мол, в превентивных целях, чтобы отбить желание употреблять другие, более опасные, вещества.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь (незаконный оборот наркотических средств… с целью сбыта), а в отношении молодых людей - по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь (незаконный оборот наркотических средств… без цели сбыта).

Все трое ранее не были судимы. Молодые нигде не работаю, а дядя трудится в одном из местных колхозов, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

В начале октября стало известно, что в Гродно руководитель кружка курил марихуану со своими учениками.