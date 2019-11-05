2019-11-05T11:32:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Ремонт дорог и выплата кредитов. Куда еще пойдут деньги с дорожного сбора?

Ожидается, что доходы дорожного фонда составят более 616 млн рублей
Захар ПЛАТОНОВ
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В Минфине рассказали, куда дорожный сбор пойдёт в 2020 году.В Минфине рассказали, куда дорожный сбор пойдёт в 2020 году.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Деньги, собранные в качестве дорожного сбора, в 2020 году планируется потратить на ремонт дорог и выплату кредитов на вторую МКАД. Это прописано в проекте Закона Республики Беларусь «О республиканском бюджете на 2020 год», который опубликовало Министерство финансов.

В документе указано, что деньги, собранные за счет госпошлин за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, будут направлены на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт республиканских автодорог. Ожидается, что деньги направят на погашение основного долга, выплату процентов по кредитам, выданным на строительство второй кольцевой автомобильной дороги вокруг Минска.

Также часть собранных средств передадут из республиканского дорожного фонда в консолидированные бюджеты областей и бюджет Минска в виде субвенций (межбюджетный трансферт, предоставляемый другому бюджету на осуществление определенных целевых расходов, в отличие от дотации подлежат возврату в случае нецелевого использования).

Планируется, что доходы республиканского дорожного фонда в 2020 году составят 616 млн белорусских рублей, около половины этой суммы сформируют деньги, собранные в качестве дорожного сбора.

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