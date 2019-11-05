«В просветах пробежал слон». Астрономы сняли пролетевший над Минском метеор

В небе над минском сгорел метеор. Фото: стоп-кадр видео

Такое явление редко увидишь в небе над городом [видео]

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Команде Astronominsk удалось зафиксировать, как над Минском пролетел метеор. Фото и видео явления появились на форуме белорусской любительской астрономической сети BelAstro.Net.

Автор видеоролика Константин Морозов написал, что обычно в Минске снять такое явление мешает погода: «В этот раз повезло - в просветах, которые длились менее часа, пробежал слон. Скорее всего, из антирадианта. Блеск - 8.48 м».

Видео можно посмотреть по этой ссылке.

Отметим, что в сентябре в Беларуси метеоры видели в разных городах, некоторые сияли около минуты. Кто-то даже подумал, что это НЛО.

«Звук взрыва как гром». Метеоры видели во всей Беларуси

Метеор - явление, возникающее при сгорании в атмосфере Земли мелких метеорных тел (например, осколков комет или астероидов).