В Бресте задержали водителя: ехал без прав, не пристегнутый, вдрызг пьяный

У водителя обнаружили 3,2 промилле алкоголя, хотя он уверял, что выпил 100 граммов. Фото: brest.mvd.gov.by

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Сотрудниками ГАИ Брестской области днем был задержан водитель. Изначально внимание привлек тот факт, что во время движения мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.

После проверки документов было установлено, что брестчанин не имеет права управления соответствующей категории. Дальше - больше. Стало понятно, что он пьян. Водитель пытался выгородить себя, мол, выпил, но чуть-чуть - около 100 грамм спиртного. И направлялся за женой в поликлинику. Но медицинское освидетельствование показало, что в выдыхаемом воздухе 35-летнего брестчанина - 3,2 промилле алкоголя (как правило, в таком состоянии трудно осознавать местоположение).

В отношении нарушителя составлено три административных материала: ч. 1 ст. 18.16, ч. 1 ст. 18.19 и ч. 4 ст. 18.12 КоАП Республики Беларусь. Автомобиль помещен на штрафстоянку, сообщает УВД Брестского облисполкома.