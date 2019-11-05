На этой неделе больницы и поликлиники изменят график работы

На больших выходных дни медицинские учреждения будут работать по специальному графику. Фото: Владимир КРИУЛИН

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Министерство здравоохранения утвердило график работы больниц, поликлиник и аптек в праздничные дни: белорусов ждут четыре выходных дня (7 - 10 ноября). Рабочая пятница, 8 ноября, переносится на субботу, 16 ноября.

Больницы 7 ноября будут работать по графику праздничного дня, 8 ноября - по графику рабочего дня. 9 и 16 ноября в них будет действовать график субботы, а 10 ноября - выходного дня.

Поликлиники, организации переливания крови, аптеки, магазины медицинской техники будут 7 ноября работать по графику праздничного дня, 8 - 9 ноября - по субботнему графику, 10 ноября - по графику выходного, а 16 ноября - рабочего дня.

Если на большие выходные вы не поехали за границу и не знаете, как интересно провести эти дни, разнообразные варианты найдете в нашем разделе Афиша.

Например, в Минске можно сходить на выставку фотографий Сергея Брушко, по которым легко проследить историю города конца 80-х. 7 - 8 ноября пройдет фестиваль камерной музыки Litvak Klezmer Fest.