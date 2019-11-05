2019-11-05T13:16:12+03:00
Общество
КП Беларусь

Теплый ноябрь в Беларуси: во многих городах обновлены температурные рекорды

На неделе ожидается теплая и дождливая погода
Захар ПЛАТОНОВ
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В ноябре 2019 года в Беларуси необычайно теплая погода. В Минске, Бресте, Моглиеве и других городах обновили температурные рекорды.В ноябре 2019 года в Беларуси необычайно теплая погода. В Минске, Бресте, Моглиеве и других городах обновили температурные рекорды.Фото: Владимир КРИУЛИН
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4 ноября температура воздуха была выше климатической нормы и больше соответствовала концу сентября, сообщает belta.by со ссылкой на Белгидромет. Во многих городах Беларуси были установлены температурные рекорды. В Минске зафиксировали 15,7 градуса тепла. Предыдущий максимум для 4 ноября в Минске был установлен в 1996 году (13,8 градуса). В Могилеве столбик термометра поднялся до отметки 12,8 градуса выше нуля (в 1996-м - плюс 12,4), в Бресте - 18,1 градуса (плюс 17,8 в 1968-м).

Самую высокую температуру 4 ноября по Беларуси засвидетельствовали в Житковичах - плюс 18,5 градуса. Там тоже обновили рекорд: в 1984 году было 14,6 градуса.

5 ноября в Беларуси будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит 10 - 16 градусов тепла. Прогноз на неделю: теплая дождливая погода с температурным фоном на 4 - 7 градусов выше климатической нормы.

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