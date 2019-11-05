В Минске презентовали новые электропоезда для метро, которые начнут работу в 2020 году

В них можно будет перемещаться из вагона в вагон

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Договор о поставках новых поездов был подписан еще в январе 2017 года (шесть 4-вагонных и четыре 5-вагонных поездов). 20 марта на заводе «Штадлер Минск» частично показали, как будут выглядеть составы для метро. Новые поезда оборудованы кондиционерами, звукоизоляцией, системой видеонаблюдения, зарядкой для телефонов, в головных вагонах будет зона для лиц с ограниченными возможностями.

Также новые поезда бесшумные.

Видеофакт. «Не слышно колес»: поезд «Штадлер» уже тестируют в минском метро

Два поезда уже находятся в электродепо «Могилевское», а третий перегонят туда ночью 5 ноября. До конца 2019 года метрополитен должен получить шесть составов, оставшиеся - в начале 2020 года.

Тестовые испытания поездов продлятся до конца 2019 года, а уже в начале 2020-го они будут приняты в эксплуатацию. Разработчики гарантируют каждому поезду 560 тыс. км пробега.

В Минском метрополитене отметили, что действующие поезда имеют срок службы 31 год, они уже заметно износились.

- Новые поезда пока находятся в собственности «Штадлер Минск». После испытаний потребуется еще обкатка поездов на безотказную работу. Они будут периодически эксплуатироваться на второй линии. И только после приемки составов комиссией можно будет перевозить пассажиров. Т. е. до конца года поезда будут приняты в постоянную эксплуатацию, а в первом квартале 2020 года, возможно, начнут перевозить пассажиров на второй линии, - цитирует belta.by директора ГП «Минский метрополитен».