Лукашенко находится в Эмиратах уже 6 дней. Чем он занимается - неизвестно

Лукашенко находится в Эмиратах уже 6 дней. О том, чем он занимается – не известно.

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Осенний визит Александра Лукашенко в Эмираты уже называют традиционным - президент полетел в ОАЭ уже в седьмой раз. Последние годы он берет с собой младшего сына Николая. Судя по всему, так произошло и в этот раз. Также на кадрах мелькнул Виктор Лукашенко.

Александр Лукашенко улетел в Абу-Даби еще в прошлом месяце - 31 октября. Пресс-служба президента о начале визита сообщила с задержкой в сутки. Правда, так бывало и раньше: например, в 2017 году задержка составила трое суток, в тот год Лукашенко гостил в Эмиратах 13 дней.

По сообщению пресс-службы президента Беларуси, он должен встретиться «с руководством этой страны и деловыми кругами». Но за 6 дней пребывания Лукашенко в ОАЭ о таких встречах не сообщалось. Чем занимается президент - неизвестно. «Комсомолка» даже составила для него небольшой путеводитель по достопримечательностям Абу-Даби. Воспользовался ли им президент - неизвестно.