2019-11-05T15:17:01+03:00
Экономика
КП Беларусь

В Беларуси за неуплату налога на недвижимость ограничат выезд за границу и права на вождение авто

Налоговики предупреждают: платежи надо произвести до 15 ноября
Захар ПЛАТОНОВ
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Оплатить налог на землю и недвижимость можно через систему ЕРИП.Оплатить налог на землю и недвижимость можно через систему ЕРИП.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В Министерстве по налогам и сборам сообщили, что белорусам, которые своевременно не заплатили налог на недвижимость и землю (или сделали это не полностью), могут временно ограничить возможность выезда за границу, а также - вождения автомобиля. Кроме того, за каждый день просрочки начисляются пени, могут последовать и штрафные санкции.

Имущественные платежи за 2019 год надо произвести до 15 ноября 2019 года.

В МНС уточнили, что гражданам, имеющим во владении или пользовании земельные участки и объекты недвижимости на территории Республики Беларусь, уплатить налоги можно через платежную систему ЕРИП, банковские и почтовые отделения, сельские (поселковые) советы, а также воспользовавшись услугой «Интернет-банкинг» либо личным кабинетом плательщика. Для физических лиц, находящихся за пределами Республики Беларусь, уплата налогов может быть произведена международным банковским переводом. Реквизиты для таких операций размещены на сайте Министерства по налогам и сборам.

Сумму предъявленных налогов можно увидеть и в платежной системе ЕРИП при вводе учетного номера плательщика (УНП), который также можно узнать в налоговом органе либо в интернете, введя идентификационный номер или ФИО (подробнее по ссылке).

В министерстве отметили, что по Витебской области на данный момент в бюджет поступило 5,7 млн рублей. Это более 53% от суммы, подлежащей уплате.

Ранее начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Михаил Рассолько рассказывал «Комсомолке», что сейчас в Беларуси на учете состоит почти 3 миллиона человек, которые владеют либо пользуются объектами недвижимости.

Об особенностях уплаты налога на недвижимость и землю, льготах и других деталях можно прочитать здесь.

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