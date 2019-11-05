Кадровые перестановки в «Динамо» после антирекорда: ушел лучший распасовщик Шор

Ряд игроков перевели в фарм-клуб. Гендиректор сказал, что эти решения дались трудно

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3 ноября минское «Динамо» потерпело самое крупное поражение за время выступления в КХЛ - «зубры» в гостях проиграли «Салавату Юлаеву». Также команда повторила антирекорд клуба - 11 поражений подряд. Гендиректор Дмитрий Басков по горячим следам обещал кадровые решения. Они последовали сегодня.

Контракт с нападающим Дрю Шором расторгнут по соглашению сторон без выплаты компенсации. Нападающий Шейн Принс выставлен на драфт отказов (по регламенту игрок, помещенный в список отказов, в течение 48 часов может быть выбран другим клубом лиги). Нападающий Андрей Степанов, защитники Роман Дюков и Даниил Бокун командированы в фарм-клуб - минскую «Юность». Нападающий Никита Феоктистов отправился в другой в фарм-клуб - «Динамо-Молодечно».

- Шор - отличный нападающий, и я могу только пожелать ему успешно продолжить карьеру на высоком уровне. Однако на позицию центрального нападающего ведущего звена, на которую претендовал Дрю, на данном этапе нам необходим хоккеист с немного другими качествами. Расставание с Шором позволит нам освободить в зарплатной ведомости достаточную сумму, чтобы закрыть эту кадровую проблему, - пояснил клубной пресс-службе генеральный директор Дмитрий Басков.

В 19 матчах Принс набрал 13 очков (5+8). Басков сказал, что от Принса ожидали более содержательную и результативную игру. Отметим, что Принс пришел в команду после старта чемпионата. Также было заявлено, что он готов играть за сборную Беларуси, поэтому он не попадал под легионерский лимит.

Шор в 24 играх забросил 3 шайбы, сделал 14 голевых передач (по этому показателю лучший игрок в «Динамо» и пятый во всей лиге).