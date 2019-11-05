2019-11-05T17:37:13+03:00
Политика
КП Беларусь

Румас пригрозил за низкие зарплаты на предприятиях увольнением

Премьер-министр поручил, чтобы работники получали не меньше 500 рублей
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Румас поручил разобраться с предприятиями, где средняя зарплата ниже Br500.Румас поручил разобраться с предприятиями, где средняя зарплата ниже Br500.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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На заседании Совета министров по итогам работы экономики в январе - сентябре 2019 года премьер-министр Беларуси Сергей Румас пригрозил ответственным лицам увольнением, если они не обеспечат рост зарплат на проблемных предприятиях. Задача на ближайшее время: разобраться с предприятиями, на которых средняя зарплата была ниже 400 рублей по итогам первого полугодия. По его данным, в стране осталось 9 таких организаций. Как отметил премьер-министр, в правительстве знают, как будет исправляться ситуация. Промежуточная цель: до конца года в Беларуси не должно остаться предприятий с зарплатами ниже 500 рублей.

Премьер говорил решительно, отмечая, что «лимиты на уговоры» закончились. Если дальше не будет подвижек, то последуют кадровые перестановки.

- Мы договорились, что, если не будет подвижек, правительство по итогам года внесет главе государства предложения об освобождении от занимаемых должностей ответственных лиц», - приводит слова Румаса пресс-служба правительства.

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