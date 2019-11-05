Правительству Беларуси не нравится рост импорта продуктов

Импорт кондитерских изделий подрос на 15%, а шоколада - на 30%. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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В Минске на заседании Совмина 5 ноября была поднята тема импорта продовольствия, сообщила belta.by.

Правительством подводились итоги за прошедшие девять месяцев 2019 года и внимание привлек возросший импорт.

– Характерно проявление дисбаланса во внешней торговле, – подчеркнул Сергей Румас, премьер-министр Беларуси. – Отмечается спад собственных продаж и наращивание импорта.

Так ввоз кондитерки в стоимостном выражении подрост на 15 процентов, шоколада – на 30, пива – на 19, минералки и газированной воды – на 6 процентов, пшеничной муки – в два раза.

Исправлять ситуацию Румас поручил руководству концерна «Белгоспищепром», которое должно будет не только дать комментарий по причинам сложившейся ситуации, но и сообщить о мерах для исправления импортного «уклон».

Кроме того, поднималась тема инвестпроектов. Глава правительства напомнил, что важнейшие проекты должны быть завершены в срок, эффективно работать и выйти на проектные мощности.