2019-11-05T18:44:16+03:00
Общество
КП Беларусь

Белпочта уже начала выплачивать пенсии и пособия за ноябрьские праздники

А 7 и 8 почтовые отделения работать не будут
Надежда БУТОВИЧ
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Пенсии и пособия в связи с праздниками выплатят заранее.Пенсии и пособия в связи с праздниками выплатят заранее.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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В Беларуси стартовали досрочные пенсионные выплаты, сообщает пресс-служба унитарного предприятия «Белпочта». Это связано с большими выходными, которые стартуют уже в четверг, 7 ноября.

Поэтому предпраздничные дни в почтовых отделениях сейчас насыщенные. Например во вторник, 5 ноября, началась «выдача» пособий и пенсий за 7 ноября. Первыми деньги получат пенсионеры столицы и Могилева, а также в Витебской и Брестской областях.

На следующий день в среду, 6 ноября, оставшиеся пенсионные выплаты получат жители Гомельской и Гродненской областей, а также Минщины и Могилевщины.

В праздники будут работать только дежурные отделения почтовой связи. Их адреса и режим работы при необходимости сообщат в контакт-центре по номеру – 154.

Кстати, в праздники поменяют свой рабочий график и поликлиники республики.

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