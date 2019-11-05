В Мстиславском районе ищут женщину, которая пошла вечером в лес и заблудилась

Сельчанку больше суток не могут найти в лесу. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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В пресс-службе МЧС проинформировали о продолжающихся около суток розысках сельчанки в Мстиславском районе.

– Женщина потерялась в лесном массиве рядом с деревней Усполье, что на Мстиславщине. Звонок на номер дежурного поступил ночью во вторник, 5 ноября. Около 00.30 часов стало известно, что примерно в 23.00 часов сельчанка ушла из дома в лес и потерялась, – пояснили в пресс-службе.

Прошла ночь, день, но женщину так и нашли, ее поиски продолжаются.

Кроме того, в МЧС уточнили, что накануне в понедельник, 4 ноября, в Могилевской области еще три женщины заблудились в лесу. Так в Осиповичском районе в деревне Крынка в лесном массиве не смогли сориентироваться сразу три пожилые женщины. О потерявшихся пенсионерках спасателям сообщили около 18.00 часов. К 20.20 часам усилиями сотрудников МЧС и милиции «потеряшки» были обнаружены. Медпомощь им не понадобилась.