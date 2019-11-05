2019-11-05T19:38:16+03:00
Общество
КП Беларусь

Румас: «Изучу возможность сделать 31 декабря и 2 января выходными»

Петицию о «новогодних праздниках» подписали уже более 11 тысячи человек
Надежда БУТОВИЧ
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Белорусы хотят отдыхать 31 декабря и не отрабатывать 2 января. Фото: pixabay.com.Белорусы хотят отдыхать 31 декабря и не отрабатывать 2 января. Фото: pixabay.com.
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«Комсомолка» ранее сообщала об общественной компании о «новогодних праздниках», которая развернулась в сети. Ресурс PETITIONS.BY опубликовал петицию-просьбу сделать на Новый год «длинные» праздники и не работать с 31 декабря по 2 января включительно.

Напомним, что пока официально нерабочим «признан» только день второе января, которое белорусы отработают уже 4 числа.

С вопросом о коротких «нвоогодних каникулах» к премьеру Беларуси Сергею Румасу обратились во вторник, 5 ноября, белорусские журналисты, передает belta.by.

– обещаю, что изучу этот вопрос, – прокомментировал глава правительства перспективу признать 31 декабря и 2 января выходными.

К моменту написания статьи петицию о «новогодних праздниках» подписали свыше 11 тысяч белорусов.

Напомним, ближайшие длинные выходные белорусов ждут уже на этой неделе: отдыхаем с 7 по 10 ноября!

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