2019-11-05T21:22:12+03:00
Общество
КП Беларусь

Кому сегодня достались крупные денежные призы?

В прямом эфире названы победители 132-го тура игры «Удача в придачу!»
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Главного победителя определил Александр Хромой — директор Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа.Главного победителя определил Александр Хромой — директор Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа.
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Главного победителя сегодня определил Александр Хромой - директор Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа.

В прямом эфире разыграны тысячи призов, включая крупные денежные суммы, и главные победители уже вовсю принимают поздравления, пытаясь справиться с радостным шоком. Итак, кто же эти люди?

50 тысяч рублей в этом туре выиграла Ольга Бадытчик из Слуцка.

40 тысяч рублей достались Галине Сопелевой из Могилева.

30 тысяч рублей на мечту получила Ирина Леонович из деревни Слобода Минского района.

А обладателем 20 тысяч рублей стала Ольга Кравцова из агрогородка Большое Малешево Столинского района.

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