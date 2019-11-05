КП Беларусь
Кому сегодня достались крупные денежные призы?
В прямом эфире названы победители 132-го тура игры «Удача в придачу!»
Главного победителя определил Александр Хромой — директор Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа.
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Главного победителя сегодня определил Александр Хромой - директор Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа.
В прямом эфире разыграны тысячи призов, включая крупные денежные суммы, и главные победители уже вовсю принимают поздравления, пытаясь справиться с радостным шоком. Итак, кто же эти люди?
50 тысяч рублей в этом туре выиграла Ольга Бадытчик из Слуцка.
40 тысяч рублей достались Галине Сопелевой из Могилева.
30 тысяч рублей на мечту получила Ирина Леонович из деревни Слобода Минского района.
А обладателем 20 тысяч рублей стала Ольга Кравцова из агрогородка Большое Малешево Столинского района.
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