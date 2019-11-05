2019-11-05T20:23:18+03:00
Политика
КП Беларусь

В Беларуси появится свой «Зе!»-президент? Популярный в сети белорус, заявил, что идет на выборы

«Суровый белорус» из Молодечно – взорвал интернет, а теперь хочет побороться за президентское кресло
Надежда БУТОВИЧ
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"Суровый белорус" сравнил себя с Зеленским. Фото: соцсети."Суровый белорус" сравнил себя с Зеленским. Фото: соцсети.
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В далеком 2013 году интернет буквально взорвал «суровый белорусский турист». В сети мужчина публиковал селфи-фото у всемирных достопримечательностей, не удостаивая последние, правда, ни тенью улыбки, сообщала тогда «Комсомолка».

После неожиданной интернет-славы молодечненец Виталий Зелковкий начал строить политическую карьеру – вступил в Либерально-демократическую партию Беларуси, став сразу же помощником зампреда Олега Гайдукевича.

Политическую карьеру молодечненец начал со вступления в Либерально-демократическую партию Беларуси в 2014 году. Фото: соцсети.

Политическую карьеру молодечненец начал со вступления в Либерально-демократическую партию Беларуси в 2014 году. Фото: соцсети.

Дальше больше – на днях «суровый белорус» наметил новую цель на политической арене: президентский пост. Об этом будущий кандидат в президенты Беларуси сообщил на своей странице во Вконтакте.

«Я принял решение о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента РБ. Моей целью является желание применить знания полученные в ЕС для улучшения жизни в РБ», – написал Зелковский.

В политической программе глобальные задачи: от модернизации экономики до реформ в политике, положительные сдвиги в трудовом и социальном законодательствах.

Любопытно, что человек, прославившийся в качестве интернет-мема, решил «перейти дорогу» сразу двум президентам. Не только конкурировать за президентское кресло с Александром Лукашенко, но и воспользоваться славой главы Украины – Владимира Зеленского.

В недавней президентской компании украинский гарант активно продвигался и в интернете: Зе!-президентство Зеленского пришлось по душе и Зелковкому. Который тут же смонтировал коллаж, обозначая первые «наметки» президентской компании «сурового белоруса».

Будущий кандидат Зелковский собирается улучшить жизнь в РБ. Фото: соцсети.

Будущий кандидат Зелковский собирается улучшить жизнь в РБ. Фото: соцсети.

Правда, будущий электорат такие непрозрачные намеки встретил не совсем радушно, мол Зеленскому свое, а Зелковскому…

Напомним, в Беларуси очередные выборы президента назначены на лето 2020 года. К этому времени не то что «суровых белорусов», а и новых интернет-мемов в сети, наверняка, появится великое множество. Согласны?

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