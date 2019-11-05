В Новополоцке под колесами Volkswagen Polo погибла 56-летняя пешеход

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Смертельное ДТП произошло на территории Новополоцка во вторник, 5 ноября, сообщили подробности трагедии в пресс-службе УВД областного исполкома Витебска.

Авария случилась рано утром, примерно в 07.30 часов, на новополоцкой улице Блохина. Недалеко от 5 дома на городской улице находится нерегулируемый пешеходный пешеход. Именно этой "зеброй" хотела воспользовалась 56-летняя горожанка, чтобы перейти на другую сторону автодороги. Ровно в этот же момент по дороге проезжал за рулем «Фольксвагена Поло» 36-летний автолюбитель.

– Водитель не уступил дорогу пешеходу на проезжей части из-за чего произошел наезд. От полученных в ДТП травм пострадавшая женщина скончалась на месте аварии, – пояснили в пресс-службе.

Правоохранители проводят проверку и разыскивают свидетелей этого смертельного наезда.