Не прерывая телефонный разговор, мошенник украл со счета молодечненки почти $1000

Женщина мило беседовала с мошенником, думая, что это ипэшник, который хочет купи у нее игрушку. Фото: pixabay.com.

Женщина оставила в сети объявление о продаже игрушки и ей позвонил «покупатель»

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Современным воришкам для того, чтобы ограбить человека сегодня нужен минимум информации: сфотографированная банковская карточка, переставленная симка, «быстрый займ».

Но криминальный способ, из-за которого на днях лишилась крупной суммы жительница Молодечно, это уже что-то «новенькое». Пока девушка разговаривала с мошенником по телефону, он же украл с ее банковского счета более 2 тысяч белорусских рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

История началась с того, что 38-летняя молодечненка решила продать в интернете игрушку – электромобиль. Объявления она разместила на популярном бесплатном ресурсе в сети. Довольно скоро на недешевую игрушку нашелся «покупатель».

– Потерпевшей позвонил мужчина и представился индивидуальным предпринимателем. Купить игрушку он хотел так сильно, что готов был заплатить деньги, даже не видя товар. Одна загвоздка была в этой «сделке»: рассчитаться ипэшник планировал безналом, мол, переведу деньги на счет, а потом сам приеду и заберу машинку. Женщину это не насторожила, – прокомментировали в пресс-службе.

Дальше мошенник убедил горожанку, что для банковского перевода, ему нужен идентификационный номер паспорта женщины, а также код, который придет ей в СМС. (Прим.: Этого минимума личной информации вполне достаточно, чтобы злоумышленник настроил М-банкинг).

– Получив данные, мужчина, не прекращая телефонный разговор с женщиной, начал опустошать ее счет. На смартфон женщины посыпались СМС-ки о списаниях крупных сумм со счета. Молодечненка сбросила входящий вызов и позвонила 102, – уточнили в УВД.

Ущерб составил 2538 белорусских рублей. Правоохранители проводят проверку и разыскивают предполагаемого злоумышленника.