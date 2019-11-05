2019-11-05T22:18:12+03:00
Политика
КП Беларусь

«Купальник Бората»: Азаренко выложила в Instagram семейное фото в странном купальнике

Пользователи в комментариях ее не похвалили
Надежда БУТОВИЧ
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Черный купальник скрыл все достоинства фигуры теннисистки. Фото: соцсети.Черный купальник скрыл все достоинства фигуры теннисистки. Фото: соцсети.
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Знаменитая белорусская теннисистка шокировала пользователей соцсети Инстаграм фото в неоднозначном купальнике. Снимок Виктория Азаренко опубликовала в личном блоге.

Бывшая первая ракетка мира проживает в США и в отличие от своих соотечественников легко может оказаться на берегу океана. Что Виктория и делает с удовольствием! Морские прогулки молодая мама Виктория частенько совершает с любимым сыном Лео.

Вот и в этот раз на снимке Азаренко с сынишкой. Однако милое семейное фото отнюдь не вызвало умилительный восторг поклонников.

Почему?

Дело в том, что подписчиков теннисистки поразил, мягко говоря, необычный купальник спортсменки. Черное монокини без бретелей буквально изуродовало спортивную фигуру Виктории. А завышенная линия плавок, смотрится, как минимум, неуместной.

«Купальник Бората», «Неудачный купальник!», «Купальник просто убил!», «Тихий ужас», – в праведном гневе разразилась русскоговорящая аудитория Азаренко. А вот большинство англоязычных поклонников рассыпались в комплиментах: «Прекрасная мама», «Абсолютная красота», «Купальник ничуть не испортил ваше прекрасное спортивное тело».

Виктория частенько публикует фото с пляжа. Фото: соцсети.

Виктория частенько публикует фото с пляжа. Фото: соцсети.

То, что Виктория находится в прекрасной форме свидетельствуют и другие фото в профиле. Однозначно, фото в бикини красит ее гораздо больше ультрамодного монокини.

А вы что думаете?

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