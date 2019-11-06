2019-11-06T09:51:05+03:00
Общество
КП Беларусь

Продается водительское удостоверение Брежнева. Недорого

Это был подарок генсеку на юбилей
Алла БЕЛУГА
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Фото : Аукционный дом "Литфонд"Фото : Аукционный дом "Литфонд"
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14 ноября состоится аукцион, где выставят оригинальный лот: водительское удостоверение Леонида Брежнева, выданное ему в 1976 году. Начальная цена лота - от 21 до 24 тысяч долларов. Об аукционе сообщило агентство ТАСС со ссылкой на аукционный дом "Литфонд".

Вместе с удостоверением с молотка уйдет и талон предупреждений. Как ни странно - не прокомпостированный. Это подразумевает, что нарушений ПДД водитель не совершал.

- Водительское удостоверение ААК №000077. В отличном состоянии. Естественно, что владелец был допущен для управления всеми категориями транспортных средств, - говорится в сообщении пресс-службы дома. - Оба документа заламинированы. Выданы 10 декабря 1976 года - практически в день 70-летия Леонида Ильича. По свидетельству сдатчика, это был "шуточный подарок" от министра МВД Николая Щёлокова. Документы хранились на даче Брежнева. Когда в 1991 году мэром Москвы стал Гавриил Попов, дача была передана ему в пользование.

Как известно, генсек ЦК КПСС был заядлым автолюбителем и своей любовью к скорости часто подвергал риску не только свою жизнь, но и жизнь иностранных руководителей (например, одного из президентов США Ричарда Никсона). В коллекции Брежнева, по разным данным, было от 49 до 324 автомобилей, в большинстве - иномарки.

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