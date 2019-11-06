2019-11-06T10:35:32+03:00
Общество
КП Беларусь

Мужчина не хотел ремонтировать свою печь и в итоге сгорел

Погибшему было 52 года
Алла БЕЛУГА
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Фото с места пожара: grodno.mchs.gov.by.Фото с места пожара: grodno.mchs.gov.by.
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5 ноября в 22.45 житель деревни Эйминовцы Берестовицкого района сообщил о пожаре в доме соседа. Спасатели не заставили себя долго ждать и прибыли к полыхающему зданию спустя несколько минут. Хозяина дома 1967 года рождения пожарные нашли мертвым на полу в кухне. Вездесущие односельчане на истории о нем не скупились и рассказали, что он жил один, выпивал и не работал. «Предложения трудоустроиться, отремонтировать печь и не курить в доме игнорировал», - говорили они.

Огонь уничтожил кровлю и стены в доме, но причина пожара пока не ясна: это неосторожность при курении или нарушение правил пользования печью, говорится в сообщении Гродненского областного управления МЧС.

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