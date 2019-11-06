2019-11-06T10:36:13+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске мужчина упал в вырытую коммунальниками яму и погиб

Его тело на глубине около 2,5 метров обнаружил житель соседнего дома
Алла БЕЛУГА
Поделиться:
Фото: t.me/s/skgovby.Фото: t.me/s/skgovby.
Изменить размер текста:

По предварительной информации, вечером 3 ноября 57-летний мужчина шел по двору одного из жилых домов Ленинского района Минска и упал в яму, выкопанную при проведении коммунальных работ. В сообщении СК говорится, что она была огорожена. Тело мужчины на глубине около 2,5 метров обнаружил житель соседнего дома.

По факту гибели Следственный комитет проводит проверку и выясняются обстоятельства происшествия. Для установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Виктория Азаренко ответила на нападки из-за купальника и выложила новое фото
Суд запретил гомельскому подростку ходить на дискотеки
Мужчина не хотел ремонтировать свою печь и в итоге сгорел
Продается водительское удостоверение Брежнева. Недорого
«Купальник Бората»: Азаренко выложила в Instagram семейное фото в странном купальнике
Не прерывая телефонный разговор, мошенник украл со счета молодечненки почти $1000
Кому сегодня достались крупные денежные призы?
В Новополоцке под колесами Volkswagen Polo погибла 56-летняя пешеход
В Беларуси появится свой «Зе!»-президент? Популярный в сети белорус заявил, что идет на выборы
Румас: Изучу возможность сделать 31 декабря и 2 января выходными
В Мстиславском районе ищут женщину, которая пошла вечером в лес и заблудилась
Белпочта уже начала выплачивать пенсии и пособия за ноябрьские праздники
Правительству Беларуси не нравится рост импорта продуктов
Румас пригрозил за низкие зарплаты на предприятиях увольнением
Кадровые перестановки в «Динамо» после антирекорда: ушел лучший распасовщик Шор
В Беларуси за неуплату налога на недвижимость ограничат выезд за границу и права на вождение авто
Лукашенко находится в Эмиратах уже 6 дней. Чем он занимается - неизвестно
В Минске презентовали новые электропоезда для метро, которые начнут работу в 2020 году
Крупные денежные призы разыграют сегодня в Минске
Теплый ноябрь в Беларуси: во многих городах обновлены температурные рекорды
На этой неделе больницы и поликлиники изменят график работы
В Бресте задержали водителя: ехал без прав, не пристегнутый, вдрызг пьяный
«В просветах пробежал слон». Астрономы сняли пролетевший над Минском метеор