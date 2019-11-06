В Минске мужчина упал в вырытую коммунальниками яму и погиб

Его тело на глубине около 2,5 метров обнаружил житель соседнего дома

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По предварительной информации, вечером 3 ноября 57-летний мужчина шел по двору одного из жилых домов Ленинского района Минска и упал в яму, выкопанную при проведении коммунальных работ. В сообщении СК говорится, что она была огорожена. Тело мужчины на глубине около 2,5 метров обнаружил житель соседнего дома.

По факту гибели Следственный комитет проводит проверку и выясняются обстоятельства происшествия. Для установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.