Суд запретил гомельскому подростку ходить на дискотеки

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Суд Октябрьского района Гомельской области вынес приговор трем парням в возрасте от 16 до 18 лет за злостное хулиганство. Об этом сообщили в пресс-службе Гомельского областного суда.

Дело было так. Подстрекателем в компании явно был совершеннолетний парень. Еще летом, 25 июня он совершил злостное хулиганство (какое – суд не рассказывает). После этого, ночью 1 августа, он вооружился помощью ровесника и алкоголем, и повредил рекламный щит на улице Советской в городском поселке Октябрьский. Затем к ним присоединился 16-летний соратник и парни начали крушить руками и ногами дорожные знаки на улице.

Одного из старших парней суд наказал ограничением свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на 1,5 года, его ровесника – на 1 год.

Младшему обвиняемому ограничили свободу на 6 месяцев, возложив обязанность не посещать дискотеки, находиться дома с 22:00 до 07:00 и раз в месяц приходить в милицию. Также за ним весь год будут вести профилактическое наблюдение.