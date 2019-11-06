Виктория Азаренко ответила на нападки из-за купальника и выложила новое фото

Так лучше? - спросила теннисистка в костюме а-ля буркини

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Недавное фото Виктории Азаренко в откровенном купальнике и с сыном на пляже взбудоражило интернет-троллей. В комментариях теннисистку обозвали Боратом и Кривулей, а ее купальнику досталось и того больше.

Но в ответ на ядовитые комментарии Виктория не стала удалять фото, а подкинула дровишек в топку новым фото.

В новом фото она надела черный буркини и ответила хейтерам сарказмом. Фото: instagram.com.

- Поскольку люди «прожарили» мой купальник, а мне очень важно их мнение, то я пойду на пляж вот так … Так лучше? (надеюсь, тролли поймут мой сарказм), - подписала она фото в костюме тотал-блэк.