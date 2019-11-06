Погода в Беларуси на большие выходные: «Джунгли зовут!»

Будет очень мокро и очень тепло

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Белгидромет рассказал, какие сюрпризы принесет белорусам погода на больших выходных.

- На этой неделе установилась аномально теплая погода. В большие выходные температура воздуха также будет выше климатической нормы, - говорят в Белгидромете.

Но вместе с теплом ожидаются и дожди. В четверг, 7 ноября, пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром ждите слабый туман (по северу страны - даже мокрый снег) и температуру 2 - 8 градусов выше нуля, а днем - 7 - 13 градусов тепла.

В пятницу, 8 ноября, ночью и ранним утром в южных и центральных районах страны пройдут кратковременные дожди, зато днем обойдется без осадков. Температура воздуха ночью составит 1 - 7 градусов тепла, при прояснениях - до минус 2 градусов. Днем будет 7 - 13 градусов тепла.

Затем потеплеет, но снова вернутся дожди. В субботу, 9 ноября, они пройдут уже по всей стране. Температура воздуха ночью - от -2 градусов до +9 градусов. Днем ожидается 6 - 12 с плюсом, в южных районах - 13 - 15.

В воскресенье и понедельник, как ни странно, тоже пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах сгустится туман. Температура воздуха ночью составит 4 - 11 градусов выше нуля, днем - 9 - 15 тепла.