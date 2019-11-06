Фокус с исчезновением: к пенсионерам пришли двое якобы из налоговой, а в это время еще трое их обчистили
4 ноября в Лунинецкий РОВД обратилась местная жительница 1936 года рождения. Она сообщила, что у них с супругом из дома пропала крупная сумма денег - 2 тысячи рублей. По приезде пожилая пара рассказала оперативникам, что в их дом приходили две женщины, которые представились сотрудниками налоговой службы. О происшествии рассказала в своем Телеграм-канале официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
Одна из них предъявила странное удостоверение, похоже на поддельное. Тем не менее супруги пригласили подозрительных гостей на кухню, а после их ухода недосчитались денег в спальне в шкафу. По заверению хозяев, нежданные визитеры никуда не отлучались.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что подозреваемые направились к выезду из города на внедорожнике серебристого цвета. Оперативники совместно с инспекторами ГАИ задержали автомобиль «Мазда» на дороге Кобрин - Гомель - граница РФ. В машине находились пять жителей Гомельской области: мужчина (1985 г. р.) и четыре женщины (1968, 1985, 1989 и 1991 г. р.).
Все они задержаны, Лунинецким РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (кража) Уголовного кодекса Республики Беларусь.