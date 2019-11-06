В Национальной библиотеке поселился хай-тек-зубр

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В фойе Национальной библиотеки Беларуси с этого дня расположился книжный зубр, сообщает пресс-служба библиотеки.

- Скульптура «Зубр» является одновременно символом Беларуси и собирательным образом сильной печатной традиции наших предков. Материалом для нее стали детали старых печатных станков и типографского шрифта, что делает скульптуру памятником книгопечатанию и литературе в прямом и переносном смыслах. Среди букв алфавита, украшающих скульптуру, встречаются наши особенные «ў» и «і». Этот факт окончательно снимает вопрос о национальной принадлежности книжного зубра, - говорится в сообщении.

Хай-тек-зубра создал дизайнер Геннадий Котлинский в рамках авторского проекта Владимира Лиходедова «В поисках утраченного». Его назвали "Алеф" - в честь первой буквы древних алфавитов, которая происходит от египетского иероглифа в виде головы быка.