Главный идеолог Гомеля получает 3,6 тысячи рублей в месяц

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5 ноября на телеканале «Беларусь 3» прошли дебаты депутатов от Гомельского-Советского избирательного округа №34. Напомним, сами выборы в Палату представителей Национального собрания состоятся 17 ноября.

В дебатах встретились Татьяна Каневская (лидер движения за смягчение антинаркотических статей в Уголовном кодексе Беларуси «Матери 328») и Ирина Довгало (руководитель главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома).

Татьяна Каневская сказала, что человек с такой зарплатой, как у Ирины Довгало, просто не сможет понять людей, которые зарабатывают в 10 раз меньше. Как и все депутаты, Ирина Довгало подавала декларацию о доходах за 2018 год. За год она получила доход в размере 43 639,94 белорусского рубля (21 тысяча 285 долларов в эквиваленте). Выходит, доход гомельского идеолога в месяц составляет примерно 3637 рублей. Примерно столько же получают пилоты и айтишники, если верить Белстату. Неплохо!

Свою зарплату идеолог считает заслуженной:

- Моя зарплата соответствует тому объему работы и той степени ответственности, которую я несу как руководитель управления, - ответила Ирина Довгало в дебатах. И добавила, что выросла в простой семье и имеет 30-летний стаж госслужбы.

Если верить информации предвыборной кампании Довгало, депутат родилась в Кричеве Могилевской области и всю жизнь провела на госслужбе - от секретаря комитета комсомола до главного идеолога Гомеля. Имеет два высших образования - филолог и юрист. Окончила Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Замужем.