Стиральные порошки придется обязательно декларировать с 2020 года

Говорят, для защиты внутреннего рынка от некачественной продукции

Изменить размер текста: A A

Синтетические средства для стирки нужно будет обязательно декларировать с 24 апреля 2020 года, сообщает пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

- Это делается для защиты внутреннего рынка от небезопасной и некачественной продукции, - пояснили в ведомстве.

Обязательное декларирование коснется всех синтетических средств для стирки - в виде порошка, гранул, паст, различных таблеток, а также жидких средств.