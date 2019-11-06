2019-11-06T14:26:57+03:00
Экономика
КП Беларусь

Стиральные порошки придется обязательно декларировать с 2020 года

Говорят, для защиты внутреннего рынка от некачественной продукции
Алла БЕЛУГА
Поделиться:
Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Синтетические средства для стирки нужно будет обязательно декларировать с 24 апреля 2020 года, сообщает пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

- Это делается для защиты внутреннего рынка от небезопасной и некачественной продукции, - пояснили в ведомстве.

Обязательное декларирование коснется всех синтетических средств для стирки - в виде порошка, гранул, паст, различных таблеток, а также жидких средств.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24