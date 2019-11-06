С 20 ноября 2019 года ставка рефинансирования снижается

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Ставка рефинансирования станет 9% годовых вместо прежних 9,5%. Вместе с ней упадут ставки по кредиту овернайт - с 10,75 до 10% годовых и ставка по депозиту овернайт - с 8,25 до 8% годовых. Такое решение сегодня принял Нацбанк.

Это связано с замедлением инфляции в III квартале 2019 года. Динамика фактической годовой инфляции в сентябре 2019 года составила 5,3%. Регулятор прогнозирует, что в конце 2019 года и в течение 2020 года она снизится до 5%.

- Принятые решения обеспечивают сохранение нейтрального характера денежно-кредитной политики. Указанное снижение ставок по кредиту и депозиту овернайт обеспечит сужение коридора процентных ставок по инструментам регулирования ликвидности банков до 2 процентных пунктов. В последующем данные ставки будут изменяться одновременно со ставкой рефинансирования на соответствующую величину. Принятые решения обеспечивают сохранение нейтрального характера денежно-кредитной политики, - отметили в Нацбанке.