Минчанин завел роман с коллегой, а ее муж стал его шантажировать голыми фото

А потом стала требовать деньги еще и любовница

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К оперативникам Фрунзенского РУВД Минска обратился 54-летний минчанин, сообщила в своем Телеграм-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Бедняга попал в настоящую "Санта-Барбару". Он завел служебный роман с замужней 36-летней женщиной, о чем узнал ее 44-летний супруг. На удивление, он стал его не бить, а шантажировать. Жене любовника своей неверной жены он угрожал показать копию переписки и интимные фотографии. Молчание шантажист оценил в 3 тысячи долларов. Тот выплатил сумму и стал спать спокойно.

Но не тут-то было: спустя время к ловеласу обратилась его бывшая любовница с тем же требованием и той же суммой на 3 тысячи долларов.

Мужчина решил, что это уже слишком, и сообщил в милицию. Подозреваемую задержали сыщики во время «сделки», за которой наблюдал муж женщины. Оказалось, что супруги в сговоре.

Теперь им грозит штраф или лишение свободы на срок до 15 лет за вымогательство, совершенное группой лиц. Ранее к уголовной ответственности они не привлекались.