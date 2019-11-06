2019-11-06T16:24:46+03:00
Общество
КП Беларусь

Минчанин поймал огромную щуку у Национальной библиотеки

Он ждал рыбу своей мечты всего полчаса
Алла БЕЛУГА
Поделиться:
Фото: «Минск-Новости».Фото: «Минск-Новости».
Изменить размер текста:

Вечером 3 ноября рыбак коротал вечер с удочкой у водоема возле Национальной библиотеки. И спустя полчаса вытащил из воды щуку весом почти 7 кг! Об этом мужчина похвастался агентству Минск-Новости.

- Это еще не самая большая добыча в этом водоеме, вытаскивал рыбешку и 13 кг, - скромничает Алексей и шутит, что этот экземпляр уже забронировали к столу.

Но потом парень отпустил рыбу мечты обратно в воду. Говорит, для него рыбалка - только спорт.

Фото: «Минск-Новости».

Фото: «Минск-Новости».

В Слепянской водной системе, к которой относится водоем у Нацбиблиотеки, водятся плотва, окунь, карась. Алексей признается, что отчасти и благодаря ему: лет 10 он периодически забрасывает мальков в водоем.

- Чтобы потом с удочкой постоять в удовольствие, - говорит рыбак.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Глубоком во дворе дома полностью сгорел Renault Espace
Жительница Орши сообщила мошенникам код из СМС и лишилась 2,5 тысячи рублей
«Вереница из ДТП и жуткие пробки»: 9 баллов из 10 Минск стоит
Фотофакт. Гродненец забрал жену с ребенком из роддома на троллейбусе
Александр Лукашенко подарил арабскому шейху голограмму
Минчанин завел роман с коллегой, а ее муж стал его шантажировать голыми фото
С 20 ноября 2019 года ставка рефинансирования снижается до 9%
Стиральные порошки придется обязательно декларировать с 2020 года
Главный идеолог Гомеля получает 3,6 тысячи рублей в месяц
Лукашенко с сыновьями гостит в ОАЭ уже неделю
В Национальной библиотеке поселился хай-тек-зубр
Фокус с исчезновением: к пенсионерам пришли двое якобы из налоговой, а в это время еще трое их обчистили
Погода в Беларуси на большие выходные: «Джунгли зовут!»
Виктория Азаренко ответила на нападки из-за купальника и выложила новое фото
Суд запретил гомельскому подростку ходить на дискотеки
В Минске мужчина упал в вырытую коммунальниками яму и погиб
Мужчина не хотел ремонтировать свою печь и в итоге сгорел