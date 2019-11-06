Минчанин поймал огромную щуку у Национальной библиотеки

Он ждал рыбу своей мечты всего полчаса

Изменить размер текста: A A

Вечером 3 ноября рыбак коротал вечер с удочкой у водоема возле Национальной библиотеки. И спустя полчаса вытащил из воды щуку весом почти 7 кг! Об этом мужчина похвастался агентству Минск-Новости.

- Это еще не самая большая добыча в этом водоеме, вытаскивал рыбешку и 13 кг, - скромничает Алексей и шутит, что этот экземпляр уже забронировали к столу.

Но потом парень отпустил рыбу мечты обратно в воду. Говорит, для него рыбалка - только спорт.

Фото: «Минск-Новости».

В Слепянской водной системе, к которой относится водоем у Нацбиблиотеки, водятся плотва, окунь, карась. Алексей признается, что отчасти и благодаря ему: лет 10 он периодически забрасывает мальков в водоем.

- Чтобы потом с удочкой постоять в удовольствие, - говорит рыбак.