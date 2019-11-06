Александр Лукашенко подарил арабскому шейху голограмму

Изменить размер текста: A A

Александр Лукашенко 6 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах встретился с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном. Они обсуждали развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Обсудили и теоретически возможное совместное сельское хозяйство, спорт, промышленность, банковское дело и другие вопросы.

- Одной из составляющих двусторонних отношений является военно-техническое сотрудничество. В этом плане заявлено о готовности к расширению диалога по интересующим эмиратскую сторону направлениям, в том числе в области научных исследований, обучения, проведения совместных тренировок, обмена опытом, - сообщает пресс-служба президента.

Александр Лукашенко поблагодарил шейха Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна за гостеприимство и подарил ему панно - двойную голограмму «Соколы».

- Как известно, эта грациозная, сильная, ловкая и редкая птица является олицетворением силы и мужества, национальным символом Объединенных Арабских Эмиратов, - сообщает пресс-служба президента.

Осенний визит Александра Лукашенко в Эмираты уже называют традиционным - президент полетел в ОАЭ уже в седьмой раз. Последние годы президент берет с собой младшего сына. Так произошло и в этот раз - кроме старшего сына Виктора на фото засветился и младший сын президента Николай.