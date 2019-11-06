Фотофакт. Гродненец забрал жену с ребенком из роддома на троллейбусе

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По улицам Гродно во вторник, 5 ноября, проехал троллейбус с необычным пассажиром – новорожденной девочкой. Об этом сообщает ресурс grodnonews.by.

На общественном транспорте молодую жену и дочку из роддома решил забрать гродненец Сергей Прасолов.

– Выписка на лимузине с облаком воздушных шаров – это слишком банально! И почему же не встретить нашу маму на троллейбусе, – поддержали в семье молодого родителя.

Горожан поразил троллейбус с оригинальным "маршрутом". Фото: grodnonews.by

Так водитель Гродненского троллейбусного управления отправился за женой в роддом прямо на рабочем транспорте. В окнах больницы выглядывали с завистью и любопытством все: от молодых мам до медперсонала.

Забрав маленькую Милану с мамой Кристиной из роддома, семья на троллейбусе поехала по улицам облцентра прямо домой. Такой небанальный приезд за декретницей в Гродно запомнят надолго.

Во сколько обошелся прокат троллейбуса не сообщается. Хотя не исключено, что в управлении таким образом решили «премировать» молодого отца.