2019-11-06T19:20:26+03:00
Минск
КП Беларусь

«Вереница из ДТП и жуткие пробки»: 9 баллов из 10 Минск стоит

Накануне больших выходных в белорусской столице случился транспортный коллапс
Надежда БУТОВИЧ
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Дождливая погода только усугубила дорожную ситуацию в Минске. Фотоиллюстрация: скрин Яндекс.Карты.Дождливая погода только усугубила дорожную ситуацию в Минске. Фотоиллюстрация: скрин Яндекс.Карты.
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Последний рабочий день перед большими выходными в Минске завершился неприятностью для автолюбителей и пассажиров общественного транспорта. Город встал, намертво.

Яндекс-пробки на 10 баллов в городе Минске, – сообщила пресс-служба МЧС в официальном Twitter-аккаунте, пометив неприятность хэштегом #яваспредупредил .

Спустя пару минут ситуация немного улучшилась, пробки спали на один балл. И на момент написания статьи составляли 9 «яндексовских» баллов. Все равно – красная зона транспортного напряжения.

Хуже всего ситуация обстояла в центре города, то ли все поспешили в сторону торговых центров за подарками, то ли на железнодорожный и автобусный вокзалы, чтобы уехать из столицы на 4 дня ноябрьских праздников. А вот тем, кто в эти минуты оказался на Партизанском проспекте не повезло от слова совсем: виртуальная карта показала вереницу из значков о ДТП, транспортный затор вплоть до начала Смиловичского тракта. Да и дождливая погода так же усугубила ситуацию с пробками в Минске.

Крепитесь, скоро станет поспокойней и без лишней надобности не выезжайте на дорогу!

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