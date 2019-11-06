Жительница Орши сообщила мошенникам код из СМС и лишилась 2,5 тысячи рублей

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На днях в райцентре на Витебщине молодая горожанка по собственной неосмотрительности помогла мошенникам. О расследовании уголовного инцидента сообщили в пресс-службе УВД областного исполкома.

На мобильный 28-летней жительницы Орши поступил входящий звонок. Звонивший представился сотрудником банка и пояснил, что якобы служба безопасности финучреждения намерена проверить защищенность клиентских счетов. Все, что нужно: сообщить код, который в эту же минуту придет в СМС.

– Женщина даже не заподозрила, что это уловка, и сделала все под диктовку мошенника. Как только код был сообщен мужчина сбросил вызов. А горожанка и забыла бы об этом разговоре, но через какое-то время ей понадобилась наличность. Она отправилась в банкомат и увидела, что счет, на котором ранее хранилось 2500 белорусских рублей практически равен нулю, – уточнили в пресс-службе.

На данный момент личность преступника еще не установлена. Идет расследование, возбуждено уголовное дело.