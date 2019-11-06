В Глубоком во дворе дома полностью сгорел Renault Espace

К счастью, из людей никто не пострадал

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Автолюбитель 1959 года рождения в райцентре на Витебщине в мгновение ока лишился своего «железного коня». О чрезвычайном происшествии сообщила пресс-служба УМЧС по Витебской области.

О возгорании на частном подворье в Глубоком на улице Франциска Скорины спасатели узнали около 16.05 часов. Очевидцы позвонили и сообщили, что горит легковушка припаркованная во дворе дома под навесом.

– Прибывшие по вызову спасатели обнаружили объятую пламенем иномарку, занимающийся огнем навес. Пожар был оперативно локализован и ликвидирован, – уточнили в пресс-службе.

От легкового «Рено Эспейса», владельцем которого является 60-летний горожанин, не осталось практически ничего. Отмечаются повреждения панели управления, салона и моторного отсека иномарки.

Проводится проверка, возможно, эта ЧС произошла из-за замыкания электропроводки. К счастью, из людей никто при этом не пострадал