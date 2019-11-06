2019-11-06T19:36:16+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко поздравил белорусов с Днем Октябрьской революции

Президент находится за пределами Беларуси уже неделю
Надежда БУТОВИЧ
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Президент пояснил, что осенью 1917 года впервые было создано белорусское государство. Фото: belta.by.Президент пояснил, что осенью 1917 года впервые было создано белорусское государство. Фото: belta.by.
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«Комсомолка» ранее сообщала подробности официального визита белорусского лидера в Объединенные Эмираты. В Абу-Даби Александ Лукашенко провел несколько встреч, в том числе встретился с арабским шейхом.

Из-за зарубежного визита глава страны не забыл поздравить соотечественников с Днем Октябрьской революции. О поздравительной телеграмме от белорусского лидера, сообщила пресс-служба президента.

Поздравляя с 7 ноября сограждан, Лукашенко вспомнил, что события осенью 1917 года внесли кардинальные изменения в мировую историю. С них, по словам белорусского президента, началась новая эра развития, основанная на принципах соцравенства, справедливости и гуманизма.

– Для многих народов идеалы революции стали символом возрождения, воодушевления на борьбу за свободу и равенство. Тогда впервые было создано белорусское государство, – пояснил глава республики.

Также президент уверен, «память о героических событиях и выпавших на долю белорусов испытаниях усиливает духовную связь поколений, помогает воспитанию чувства гордости за свой народ, укреплению согласия в обществе».

Белорусам Александр Лукашенко пожелал крепкого здоровья, счастья и благополучия, а для Беларуси – новых достижений и процветания.

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