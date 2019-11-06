2019-11-06T20:06:38+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Деньги из кассы не взяли, но забрали пиво, чипсы, вафли и все чебуреки»: кража в Оршанском районе

Двое парней опустошили ларек местного предпринимателя
Надежда БУТОВИЧ
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Чтобы унести награбленное воры вызвали такси к месту преступления. Фото: УВД Витебского облисполкома.Чтобы унести награбленное воры вызвали такси к месту преступления. Фото: УВД Витебского облисполкома.
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В милицию Орши 2 ноября обратился ипэшник из агрогородка Бабиничи. Сельский бизнесмен рассказал, что неизвестные ночью проникли в его ларек и вынесли немало продуктов.

– Всего похитители унесли продуктов питания на сумму около 300 белорусских рублей, – сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Примечательно, что грабители в ту злосчастную ночь буквально «штурмовали» сельский ларек. Сначала они пытались как-нибудь пробраться внутрь через крышу, пробовали взломать замок в двери и, наконец, отогнув прутья на окне, выбили стекло и так попали внутрь торгового объекта.

По горячим следам оперативниками были задержаны подозреваемые. Ими оказались два местных жителя, 19 и 17-летний парни. В тот день друзья вместе выпивали, а после обильных возлияний решили совершить кражу.

– Примечательно, что воришки деньги из кассы брать не стали, их интересовали только продукты. С собой фигуранты унесли пиво, чипсы, сухарики, вафли, мясные продукты и даже чебуреки. Украденное вынесли из ларька на улицу, но когда поняли, что самим все не дотащить – позвонили в такси. Прибывший таксист провез сельчан с награбленным всего четыре сотни метров – до сарая одного из товарищей, где они устроили «схрон», – добавили в УВД.

Возбуждено уголовное дело.

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