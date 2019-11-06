Мозырьский пенсионер, который выбросил кошек с 9 этажа, отсидит 3 месяца

После падения с 9 этажа осталась цела только одна кошка, у второй был сломан позвоночник. Фото: pixabay.com.

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«Комсомолка» ранее сообщала об инциденте жестокого обращения с животными, когда в Мозыре пьяный пенсионер выбросил кошек с 9 этажа высотки.

В тот день мужчина гостил у бывшей жены. В компании с другими гостями он изрядно «принял на грудь». В пьяном состоянии его стали дико бесить кошки, которые мяукали и мешали «его спокойствию». Тогда мозырянин отправился на балкон схватил двух кошек, и одну за другой швырнул вниз. После такого падения цела осталась только одна кошка, у другого животного оказался сломанным позвоночник.

– На днях 69-летний ранее неоднократно судимый горожанин вновь предстал перед судом, – пояснил ресурс mazyr.by.

В Мозырском районном суде рассматривалось дело о жестоком обращении с животными и ряд других обвинительных эпизодов против фигуранта. Пенсионера признали виновным и приговорили к 3 месяцам заключения.