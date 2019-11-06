ЧП на производстве: на закрытой территории под погрузчик попал и скончался 57-летний мужчина

Водитель погрузчика стал сдавать задним ходом, не убедившись, что это безопасно. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

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За минувшие сутки 5 ноября на Гомельщине произошли четыре наезда на пешеходов, в том числе один со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе УВД областного исполкома Гомеля.

Днем во вторник, 5 ноября, под колесами погрузчика получил смертельные травмы 57-летний рабочий. Сообщается, что ДТП случилось на закрытой территории местного предприятия. Около 15.05 часов 26-летний водитель погрузчика перевозил «на вилах» сухие ветки. Свалив ветки в кучу он начал отъезжать, однако не убедился, что за транспортом никто не стоит. Погрузчик задним ходом придавил рабочего. Пострадавший мужчина умер в карете «скорой» по дороге в больницу.

– Еще один наезд случился в утренние часы в областном центре. Около 07.00 утра 58-летний автолюбитель за рулем «Шкоды» не пропустил на нерегулируемой «зебре» 53-летнюю горожанку. Пострадавшей потребовалась госпитализация, – рассказали в пресс-службе.

Водитель не уступил дорогу пешеходу и совершил наезд. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

В следующих двух наездах не менее водителей оказались виноваты и жертвы аварий: на дороге они были в нетрезвом состоянии.

Одно такое ДТП произошло в Рогачеве, где под колеса «ГАЗа», управляемого 28-летним водителем, попал 58-летний пешеход без фликеров. Авария случилась около 19.00 часов. Пострадавшего доставили в центральную райбольницу.

Также в темное время суток, около 19.20 часов, в деревне Калинино в Буда-Кошелевском районе под колеса «Фольсвагена Пассата» попала 28-летняя девушка. 35-летний водитель не увидел лежавшую на дороге пьяную сельчанку и переехал ее. Автолюбитель сбежал с места аварии, но вскоре был обнаружен и задержан. Пострадавшую госпитализировали.

По всем авариям проводятся проверки.