2019-11-06T21:34:20+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пьяный сожитель пырнул ножом женщину и продолжил с ней выпивать, а к утру она умерла

Трагедия в Ивьевском районе
Надежда БУТОВИЧ
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Женщина скончался без получения медицинской помощи - в скорую так никто и не позвонил. Фото: СК.Женщина скончался без получения медицинской помощи - в скорую так никто и не позвонил. Фото: СК.
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Сотрудники Следственного Комитета Гродненщины расследуют криминальное происшествие, которое случилось во вторник, 5 ноября. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в официальном аккаунте в Telegram.

В одной из деревень Ивьевского района после перепалки с сожителем скончалась 35-летняя женщина.

– Известно, что конфликт в паре произошел еще утром. Сожители вместе выпивали, потом поругались, и мужчина нанес сельчанке ножевое ранение. Это произошло около 11.00 часов. После этого они, как ни в чем ни бывало, снова уселись за стол и продолжили пить алкоголь. В «скорую» никто из них так и не позвонил, к вечеру изрядно выпившей женщине становилось все хуже, она умерла дома, – пояснили в пресс-службе.

Подозреваемый в убийстве 37-летний сельчанин находится под стражей, против него возбуждено уголовное дело.

Следствие продолжается, назначен ряд экспертиз.

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